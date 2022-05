Tanger gaat 300 bewakingscamera's installeren

De autoriteiten in Tanger gaan 300 bewakingscamera's plaatsen om drukbezochte plaatsen beter te kunnen beveiligen.

Het CCTV-systeem is bedoeld om de veiligheid van de Noord-Marokkaanse havenstad te verbeteren en politiediensten helpen misdaad te bestrijden.

In totaal zullen 76 nieuwe camera's worden geïnstalleerd in gebieden nabij politiebureaus en naar verwachting zullen 200 andere camera's worden verspreid over 30 overdekte openbare ruimtes.

Voor het systeem wordt een ook glasvezelnetwerk aangelegd. Voor het project is 2 miljoen DH (€ 190) vrijgemaakt.

© MAROKKO.NL 2022