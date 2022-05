Afrika het meest getroffen door terreuraanslagen Daesh

Meer dan 40 procent van alles aanslagen van terreurgroep Daesh vinden plaats in Afrika.

Het continent staat daarmee bovenaan de lijst van getroffen regio's, meldt de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourtia, woensdag tijdens de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie in Marrakech.

Het conclaaf van Marrakech word bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 80 landen en internationale organisaties. Op de bijeenkomst wordt onder meer gesproken over de uitdagingen die terrorisme met zich meebrengt en de herpositionering van terreurgroep Daesh op het Afrikaanse continent.

In de openingstoespraak van de ministeriële bijeenkomst zei Bourita dat Daesh in 2021 de weerzinwekkende titel droeg ​​van dodelijkste terroristische groepering ter wereld.



De minister merkte op dat door het terreurgeweld in Afrika het aantal doden en aanvallen met respectievelijk 40 en 60 procent is toegenomen, vergeleken met de pre-pandemische periode.

Met 3.461 dodelijke slachtoffers in 2021 vertegenwoordigde sub-Sahara-Afrika in 2021 zo'n 48 procent van het totale aantal terreurslachtoffers wereldwijd. Het aandeel is het hoogst in de Sahel. De regio herbergt meerdere terroristische groeperingen die zich met een enorme snelheid ontwikkelen en wereldwijd een hoog dodental veroorzaken.



Zo'n 35 procent van alle terreurdoden wereldwijd vonden in 2021 plaats in de Saharaanse overgangsstreek, een enorme toename vergeleken met het aandeel van 1 procent in 2007. Meer dan 1,4 miljoen mensen raakten ontheemd als gevolg van bloedige confrontaties in de Sahel.

De Veiligheidsraad heeft 27 verschillende terreurgroepen in Afrika opgenomen op de sanctielijst van de Verenigde Naties (VN). Volgens Bourita een duidelijke indicatie dat het continent wordt overspoeld door terroristische groeperingen.



De economische impact van terrorisme op het Afrikaanse continent is afgelopen decennium opgelopen tot $ 171 miljard.

Het astronomische geldbedrag had kunnen worden gebruikt om de economische en sociale ontwikkeling in de regio te bevorderen.

