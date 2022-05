Minister Albares: landsgrenzen met Marokko 'komende dagen' geopend

De grensovergangen in de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla zullen in "de komende dagen" worden geopend.

Dat zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jose Manuel Albares, vandaag vanuit Marrakech. De Spaanse minister is in Marokko om deel te nemen aan de anti-Daesh-coalitie die momenteel plaatsvindt in het Noord-Afrikaanse land.

Albares had gisteren en vanochtend ontmoetingen met zijn Marokkaanse collega Nasser Bourita, de eerste keer dat de twee diplomaten elkaar in levende lijve spreken sinds de Spaanse steunverklaring voor de Saharaplannen van Marokko.

Volgens Albares was het besluit om de landsgrenzen te heropenen al genomen maar moesten lokale autoriteiten om praktische redenen de hervatting van het grensverkeer uitstellen.



De grensovergangen tussen Marokko en de Spaanse stadsexclaves in Afrika zijn al meer dan twee jaar gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna hield Rabat de grenspassages gesloten als gevolg van een diplomatiek conflict met Madrid.

Marokko en Spanje hebben onlangs de ruzie bijgelegd en de twee landen maakten bekend dat de landsgrenzen weer zouden worden heropend maar spraken geen concrete datum af. In Ceuta en Melilla werd recent meermaals gedemonstreerd tegen die onduidelijkheid en de voortdurende sluiting van de landsgrenzen.



De Spaanse minister zei vorige week nog dat de overgangen nog vóór het zomerseizoen zouden worden geopend. Volgens Albares is de heropening van de landsgrenzen met Marokko belangrijk voor Ceuta, Melilla, Andalusië en de Canarische Eilanden.

De hervatting van het grensverkeer zou "ordelijk en geleidelijk" plaatsvinden.



