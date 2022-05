Bourita: separatisme en terrorisme, twee kanten van dezelfde munt

Het aanmoedigen van separatisme staat gelijk aan medeplichtigheid aan terrorisme.

Dat zei minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, woensdag tijdens de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie in Marrakech.

Hij waarschuwt voor de verontrustende toename van het aantal personen dat de overstap maakt van deelname aan separatistische groeperingen naar terroristische groeperingen en vice versa. Bourita stelt dat het samenzweren tegen de soevereiniteit en stabiliteit van staten een alliantie creëert tussen terroristische en separatistische groeperingen.

"Personen die separatisme koesteren, ondersteunen, bewapenen of financieren dragen bij aan de verspreiding van terrorisme en de verdere ondermijning van regionale vrede en veiligheid", waarschuwt Bourita. "Vergis je niet: het aanmoedigen van separatisme staat gelijk aan medeplichtigheid aan terrorisme".



De bijeenkomst in Marrakech wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 80 landen en internationale organisaties. Op de bijeenkomst wordt onder meer gesproken over de uitdagingen die terrorisme met zich meebrengt en de herpositionering van terreurgroep Daesh op het Afrikaanse continent.

In de openingstoespraak van de ministeriële bijeenkomst zei Bourita dat Daesh in 2021 de weerzinwekkende titel droeg ​​van dodelijkste terroristische groepering ter wereld. Meer dan 40 procent van alles aanslagen van terreurgroep Daesh vinden plaats in Afrika.

