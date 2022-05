Arabische Liga benoemt Marokkaan tot waarnemer verkiezingen Libanon

De Arabische Liga heeft de Marokkaanse diplomaat Ahmed Rachid Khattabi aangesteld als hoofd van haar missie om de parlementsverkiezingen in Libanon te observeren.

Rachid Khattabi is plaatsvervangend secretaris-generaal van de Liga en is verantwoordelijk voor de afdeling media en communicatie.

De missie zal een reeks bijeenkomsten houden met de autoriteiten die betrokken zijn bij de voorbereiding van de peilingen, meldt de Arabische Liga in een verklaring.

De Libanezen kiezen aanstaande zondag een ​​nieuw parlement. Het is de eerste stemming sinds het begin van de economische crisis en de verwoestende havenexplosie in de hoofdstad Beiroet in 2020.



De cruciale verkiezingen vinden dus plaats te midden van een ongekende financiële crisis, waarbij velen de politieke elite beschuldigen van ongebreidelde corruptie en wanbeheer.

In totaal strijden 718 lijsten in 15 kiesdistricten om de 128 parlementszetels.



© MAROKKO.NL 2022