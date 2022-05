Minister Albares tevreden met vorderingen Spaans-Marokkaanse betrekkingen

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, is tevreden met het tempo waarin de betrekkingen met Marokko worden geïntensiveerd.

Dat zei de Spaanse bewindsman vandaag vanuit Marrakech. Hij is in Marokko om deel te nemen aan de anti-Daesh-coalitie die daar momenteel plaatsvindt.

Albares heeft gisteren en vanochtend ontmoetingen gehad met zijn Marokkaanse collega Nasser Bourita, de eerste keer dat de twee diplomaten elkaar in levende lijve spreken sinds de Spaanse steunverklaring voor de Sahara-plannen van Rabat.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie verwelkomde Albares de vooruitgang die wordt geboekt in het uitvoeren van de voorlopige routekaart die beiden landen hebben opgesteld om de bilaterale betrekkingen te reanimeren.



Albares verwees naar de aanzienlijke daling in het aantal aankomsten van illegale migranten op de Canarische Eilanden en bedankte Marokko voor de betrokkenheid bij de migratiesamenwerking.

Bourita bedankte de Spaanse regering voor de steun en het vertrouwen in het Marokkaanse autonomie-initiatief voor de Sahara. Partijen die een "eindeloos internationaal proces" blijven steunen zijn volgens Bourita niet echt op zoek naar een oplossing voor het conflict in de woestijn.



Landen die echt streven naar een realistische oplossing steunen het Marokkaanse autonomie-initiatief, zei minister Bourita in een duidelijke sneer aan het adres van Algerije. Algiers riep recent zijn ambassadeur in Madrid terug als teken van protest tegen de steun van de Spaanse regeringsleider Pedro Sànchez voor het Marokkaanse standpunt over de Sahara.

De opmerkingen van Bourita liggen in lijn met die van de Spaanse regeringswoordvoerder Isabel Rodriguez, die zei eind april tijdens een televisie-interview dat haar regering niet nog eens 40 jaar kan wachten voor een oplossing voor het 40-jaar durende conflict.

© MAROKKO.NL 2022