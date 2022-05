Algerije stelt voorwaarden aan verzoening met Marokko na Saoedische bemiddeling

Algerije toont voor het eerste signalen van bereidheid om de betrekkingen met Marokko te herstellen.

Tegenover Saoedische bemiddelaars laat de Algerijnse regering weten voorwaarden te stellen aan een eventuele verzoening met Marokko, meld nieuwsdienst Maghreb Intelligence.

Algiers eist onder meer dat Marokko de veiligheidssamenwerking met Israël beëindigt alvorens een herstel van de betrekkingen met Rabat kunnen worden overwogen. Algiers geeft aan nooit te zullen accepteren dat buurland Marokko samen met Israël werkt aan militaire projecten.

Algerijnse leiders zijn er van overtuigd dat de Israëliërs door de samenwerking met Marokko een grotere bedreiging vormen voor de territoriale integriteit van hun land, regionale spanning kunnen aanwakkeren of zelfs het land kunnen binnenvallen.



Het eisenpakket van Algiers betekent dat de onderhandelingen over een waarschijnlijke terugkeer naar normale betrekkingen tussen Algiers en Rabat complex zullen zijn.

In afwachting van een reactie vanuit Rabat gaan de Saoediërs door met bemiddelen en hebben in de komende weken verschillende ontmoetingen gepland in Algiers, Riyad en Tunis, melden Saoedische afgezanten en Algerijnse vertegenwoordigers.



Normalisering

Marokko en Israël besloten in december 2020 om de betrekkingen te normaliseren maar Algiers heeft zich altijd uitgesproken over die verzoening. Volgens president Abdelmadjid Tebboune ligt Marokko aan de basis van een "Israëlische aanval op de Algerijnse nationale eenheid" en beschuldigt hij Israël er van "Marokkaanse propaganda" tegen Algerije te financieren.

Ook zouden de recente problemen tussen het Algerijnse presidentschap en het Algerijnse leger door Marokko en Israël zijn veroorzaakt, aldus Tebboune in een interview met de Algerijnse pers eerder dit jaar.



In november vorig jaar sprak Tebboune met afkeuring over het bezoek van de Israëlische defensieminister Benny Gantz aan Marokko. Hij omschreef het bezoek van de oud chef-staf van het Israëlische leger als "schande, verraad, berucht en oneervol".

Gantz was in Rabat om een wapendeal te ondertekenen. Het was het eerste officiële bezoek van een Israëlische defensieminister aan Marokko.

