Online casino wint de gouden SponsorRing in de media categorie

De SponsorRingen is een beroemde vakprijs voor het belonen van de beste sponsoring in Nederland.

Onlangs werden ze opnieuw uitgereikt, waarbij dit keer ook een van de online casino’s in de prijzen viel. Goksites betreden sinds de invoering van de nieuwe kansspelen wetten de Nederlandse markt en gebruiken hiervoor diverse marketingstrategieën, wat TOTO volgens de organisatie van de SponsorRingen goed doet. Het werd namelijk de winnaar in de categorie Media, waarbij het de prijs won voor het sponsoren van Vandaag Inside. Bij de uitreiking van de SponsorRingen kunnen bedrijven in diverse categorieën meerdere prijzen in de wacht slepen, te weten bronzen, zilveren of gouden SponsorRingen. Als een onderneming dit wint, zoals TOTO dit jaar deed, dan wordt dit gezien "als een erkenning voor geslaagde sponsoring in Nederland".

TOTO won dus de gouden SponsorRing in de categorie Media omdat het een goede prestatie heeft geleverd bij het sponsoren van het tv-programma Vandaag Inside. Hierin bespreekt presentator Wilfred Genee samen met vaste gasten René van der Gijp en Johan Derksen en een aantal wisselende gasten niet alleen het sport van de dag, maar ook het nieuws komt ruim aan bod. Het is dan ook de opvolger van VI Vandaag en wordt elke werkdag uitgezonden op SBS6. TOTO komt hierbij kijken doordat de presentator en gasten zo nu en dan voetbalwedstrijden voorspellen, hierbij gaan ze voor een overwinning van de thuis- of uitploeg of een gelijkspel. Dit segment wordt gesponsord door de Nederlandse bookmaker, net als de terugblik op eerdere resultaten. Het logo van TOTO wordt gedurende dit deel van de uitzending veelvuldig getoond in beeld. Naast dat zijn er talloze online advertenties te zien waarin TOTO talloze gratis spin bonussen en free bets aanbiedt.

Volgens de website van de SponsorRingen is de gouden SponsorRing voor Media een prijs "voor mediacampagnes die buitengewoon slim georkestreerd zijn.". Volgens de organisatie zorgt een succesvolle sponsoring in deze categorie voor "groter bereik, meer aandacht, meer business." Opvallend was dat de combinatie tussen TOTO en Vandaag Inside niet de enige winnaar werd van de gouden SponsorRing in de categorie Media. Dezelfde prijs werd namelijk ook gegeven aan Canon voor de sponsoring “Het Klikt. Tussen Canon en Het Perfecte Plaatje", waarbij het samenwerkte met tv-programma Het Perfecte Plaatje. Een zilveren SponsorRing voor Media werd niet gegeven, wel kreeg "Oranje Boven: een uniek media first content partnership" van NOC NSF en DPG Media brons. De officiële benaming van de sponsoring van Vandaag Inside door TOTO heet overigens "VI x TOTO = een koninklijk een-tweetje".



Op 11 april mocht TOTO de prijs in ontvangst nemen voor het sponsoren van Vandaag Inside uit handen van de organisatie van de SponsorRingen. De uitreiking vond plaats in het Postillion Hotel in Amsterdam, waarbij SponsorRingen werden vergeven in in totaal vier verschillende categorieën. Media hebben we al behandeld, maar ook in drie andere groepen werden prijzen uitgereikt door de organisatie: Sport, Cultuur & Entertainment en Maatschappij. In de categorie Sport werd de winnaar de samenwerking tussen Swapfiets en Team Jumbo-Visma, terwijl AH Voetbalpassie en Samsung FastFrame respectievelijk de zilveren en bronzen SponsorRing wonnen. In Cultuur & Entertainment werd vreemd genoeg alleen een bronzen prijs vergeven, waar NN Open Museum Week de ontvanger van werd. Op het gebied van Maatschappij won NS x Alzheimer Nederland met de Hoofdreiscoupé. ABN Amro: De club van morgen begint vandaag en Readification: de Leescoalitie x Ubisoft wonnen respectievelijk zilver en brons.

De SponsorRingen reikte ook nog vier prijzen uit voor specialismen. Creativiteit werd gewonnen door Swapfiets x Team Jumbo-Visma, terwijl Jumbo-Visma ook de prijs voor Businesscase in ontvangst mocht nemen. ABN Amro won juist Sponsorplatform, terwijl Ubisoft LeesCoalitie de winnaar werd van Innovatie. Ook werden er nog drie andere prijzen uitgereikt. Rabobank x KNHB won longstanding sponsorship, terwijl Johan van der Zanden van Albert Heijn Sponsorpersonality won. De Special ging naar de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

