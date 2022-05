Kamervragen over samenwerking Nederlandse en Marokkaanse politie

PvdA-Kamerleden hebben schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe samenwerking tussen de Nederlandse en Marokkaanse politie.

In een brief aan ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie) geven Kamerleden Songül Mutluer en Kati Piri (PvdA) aan het onverantwoord te vinden dat de politie in Nederland samenwerkt met de politie in Marokko vanwege "alle mensenrechtenschendingen die nog altijd voortduren".

De overeenkomst voor de politiesamenwerking werd dinsdag in Rabat getekend door Abdellatif Hammouchi van de Marokkaanse nationale veiligheidsdienst (DGSN) en korpschef van de Nederlandse politie, Henk van Essen.

De samenwerking gaat over het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen om georganiseerde criminaliteit in beide landen een halt toe te roepen. Met de getekende overeenkomst worden bestaande banden verder versterkt.

De Kamervragen van Piri en Mutluer:

Heeft u kennis genomen van het bericht 'Nauwere samenwerking tussen Nederlandse en Marokkaanse politie'?;

Op welk moment was u voornemens de Kamer te informeren over deze vergaande samenwerking tussen de Nederlandse en Marokkaanse politie?;

Waarom bent u overgegaan tot deze vergaande samenwerking voordat u middels de beantwoording van de gestelde vragen in het kader van het schriftelijk overleg over de brede relatie met Marokko van 19 januari jl. verantwoording heeft afgelegd aan de Kamer? Wanneer worden deze vragen eindelijk beantwoord?;

Is dit besluit een opmaat naar een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko? Kunt u uw antwoord toelichten?;

Bent u zich ervan bewust dat aangezien Marokko eerder al blijk heeft gegeven achter mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders (o.a. van de Hirak-beweging) in het buitenland aan te gaan, het besluit tot vergaande samenwerking tussen de politiediensten tot angst leidt onder politieke tegenstanders in Nederland? Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot vergaande samenwerking?;

Bent u zich ervan bewust dat de Marokkaanse politiediensten zich in het verleden onder andere schuldig hebben gemaakt aan martelingen in de gevangenissen van leden van de Hirak-beweging? Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot deze vergaande samenwerking?

Bent u zich ervan bewust dat dhr. Abdellatif Hammouchi tevens de baas is van de Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie, die in het verleden onder andere is beschuldigd van intimidatie van kritische journalisten door middel van de inzet van het spywareprogramma Pegasus? Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot vergaande samenwerking?

© MAROKKO.NL 2022

Minister Hoekstra heeft inmiddels gereageerd op de Kamervragen