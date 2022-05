Marokko: ruim 5.000 scholen zonder toiletten, water of stroom

Ruim 5.000 onderwijsinstellingen in Marokko hebben geen toiletten en zijn niet aangesloten op water of elektriciteit.

Dat meldt Zainab Al-Adawi van de Rekenkamer tijdens een gezamenlijke zitting van de twee Kamers van het parlement woensdag.

De toestand van onderwijsinstellingen in plattelandsgebieden in Marokko is volgens Al-Adawi slechter dan verwacht. Behalve een gebrek aan sanitaire voorzieningen kampen de scholen op het platteland ook met problemen met schoolvervoer en een tekort aan lesmateriaal en schoolbenodigdheden.

Ook het percentage voortijdige schoolverlaters is op het platteland hoger dan in stedelijke gebieden, met name in het voortgezet onderwijs. Tijdens het schoolseizoen 2019-2020 verliet 12,2 procent van de leerlingen voortijdig het onderwijs, tegenover 9,3 procent in stedelijke gebieden.



Het realiseren van gegarandeerd universeel onderwijs en gendergelijkheid in plattelandsgebieden verloopt stroef. Tijdens het schoolseizoen 2018-2019 ging 74,1 procent van de kinderen naar school, 82,4 procent van de jongens en 65,4 procent van de meisjes.

De Rekenkamer adviseert om de oorzaken van voortijdige schoolverlatingen aan te pakken en de onderwijsomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren.

