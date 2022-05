Onderwijsminister Wiersma: experts gaan schoolleerlingen helpen met taal en rekenen

Komend schooljaar worden leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs extra ondersteund in het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Ongeveer vijfhonderd scholen krijgen hier extra geld voor en voor onderwijsinstellingen die het niet geregeld krijgen, staat een "hulpteam van experts" klaar, zo meldt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) donderdag.

Uit meerdere rapportages is al bekend dat te veel leerlingen forse achterstand hebben in hun lezen, schrijven en rekenen. "Hoezeer leraren ook hun best doen, we zien dat die basis steviger moet. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen", aldus Wiersma.

Met het geld kunnen de scholen komend schooljaar bijvoorbeeld een extra uur per dag lesgeven in de basisvaardigheden voor specifieke leerlingen. Voor scholen die dat met hun bestaande team niet geregeld krijgen, staat het hulpteam klaar. "Zij gaan naar scholen toe om samen met het lerarenteam een plan op maat uit te voeren. Extra handen bij het werk in de school, onder regie van de school zelf. Komend schooljaar kunnen hiermee tienduizenden leerlingen worden geholpen.".



Personeelstekort

De Algemene Onderwijsbond stelt in een reactie dat er "gewoon meer collega's nodig zijn" in het onderwijs. "Terecht dat de minister kijkt naar wat scholen wel en niet moeten doen. Maar heel veel komt al op het bordje van leerkrachten terecht omdat er op andere plekken óók te weinig mensen en middelen zijn", zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. Zij vindt dat leraren betrokken moeten worden bij de veranderingen die worden doorgevoerd.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, wil dat er continu getoetst wordt op haalbaarheid en neveneffecten van het masterplan van Wiersma. "Het onderwijs kampt immers met enorme personeelstekorten en nieuwe plannen moeten het onderwijs niet verkrampen", aldus de Raad. De organisatie wil dat schoolorganisaties een belangrijke stem krijgen in de verdere uitwerking van dit plan. "Zij moeten het uiteindelijk gaan doen."

© ANP 2022