Abbas wil naar Internationaal Strafhof om gedode journalist

Als het aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas ligt, buigt het Internationaal Strafhof in Den Haag zich over de dood van Al Jazeera-verslaggever Shireen Abu Akleh.

De 51-jairge verslaggeefster werd woensdagochtend door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Westelijks Jordaanoever.

Abbas houdt het Israëlische leger verantwoordelijk voor de dood van Abu Akleh (51). De president zegt dat hij een gezamenlijk onderzoek naar het incident, zoals Israël had voorgesteld, heeft geweigerd, "omdat zij de misdaad hebben begaan en we ze niet vertrouwen".

Premier Naftali Bennett van Israël zei eerder dat het vermoedelijk "Palestijnse schutters" waren die de dodelijke kogel hadden afgevuurd. Abu Akleh werd in het hoofd getroffen. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP was ter plaatse toen Abu Akleh stierf. Die bevestigt dat Abu Akleh is doodgeschoten door Israëlische militairen en benadrukt dat ze een persvest droeg.



Al Jazeera riep woensdag de internationale gemeenschap op Israël verantwoordelijk te houden voor Abu Aklehs dood. "Bij een flagrante moord, in strijd met internationale wetten en normen, hebben de Israëlische bezettingstroepen in koelen bloede de correspondent van Al Jazeera in Palestina vermoord", staat in een verklaring van de in Qatar gevestigde zender.

Voor de Palestijns-Amerikaanse journalist wordt deze donderdag een afscheidsceremonie gehouden in Abbas' hoofdkantoor in Ramallah. Abu Akleh werkte 25 jaar als Midden-Oostenverslaggever voor de Arabische nieuwszender.

