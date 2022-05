Parijs eist onmiddellijke vrijlating opgepakte Fransen 'spionnen' in Iran

Frankrijk eist dat Iran onmiddellijk twee Franse burgers vrijlaat die daar zijn gearresteerd. De twee zitten vast omdat ze zouden hebben geprobeerd "chaos en maatschappelijke onrust" te veroorzaken in het land.

Frankrijk noemt de arrestaties "ongegrond". Iran meldde woensdag dat twee Europeanen waren aangehouden voor spionage, maar maakte hun nationaliteit niet bekend.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt donderdag dat het om een Frans echtpaar gaat. Ze zouden volgens Teheran banden hebben met buitenlandse inlichtingendiensten en "al enige jaren ervaring hebben met het aanwakkeren van onrust in andere landen".

Een van de Fransen is lid van een onderwijsvakbond, die laat weten dat het echtpaar in Iran op vakantie was. De Franse regering biedt hun consulaire hulp en heeft een Iraanse vertegenwoordiger in Parijs ontboden om uitleg te geven.



De arrestaties komen op het moment dat een gezant van de Europese Unie in Iran is om verder te onderhandelen over het nucleaire akkoord. In ruil voor het opheffen van internationale sancties zou Teheran moeten stoppen met een groot deel van zijn nucleaire programma.

Sinds maart liggen de onderhandelingen stil omdat de Verenigde Staten weigeren de Revolutionaire Garde van de terrorismelijst af te halen, een belangrijke voorwaarde voor Iran.

