Gedupeerde ouders lopen weg bij debat over uithuisplaatsingen

Gedupeerde ouders van de affaire met de kinderopvangtoeslag zijn donderdag weggelopen bij een debat over kinderen die uit huis zijn geplaatst bij gedupeerde ouders.

Kort daarvoor was een nieuw VVD-Kamerlid namens zijn partij begonnen met spreken. Maar omdat het het eerste optreden in de plenaire zaal is van Kamerlid Ruud Verkuijlen is er geen gelegenheid voor andere Kamerleden hem vragen te stellen.

De ouders gaven aan dat ze het "respectloos" vinden dat er geen vragen aan de VVD kunnen worden gesteld in het debat. Nadat Verkuijlen was uitgesproken, keerden ze terug naar de tribune.

Kamerleden die hun zogenoemde 'maiden speech' houden, worden daarbij niet onderbroken, zo is de ongeschreven regel. SP-leider Lilian Marijnissen zei voordat Verkuijlen sprak het "ongepast" te vinden dat de VVD in een debat over dit onderwerp iemand het woord laat voeren aan wie geen vragen kunnen worden gesteld.



Schaamte

Marijnissen stelde voor dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans het debat zou voeren. Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg Verkuijlen of die toch vragen wilde beantwoorden na zijn inbreng. Maar de VVD'er gaf aan dat hij "graag aan de traditie wil vasthouden".

Marijnissen wees nadat Verkuijlen had gesproken op de lege tribune. "Heeft Verkuijlen bijdragen aan het herstel van vertrouwen?", vroeg ze. "Ik schaam me hartstikke dood", zei Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. "Hallo @VVD. Doen jullie dit expres?", vroeg een van de ouders op Twitter. "Schamen jullie je niet? Dit is echt een middelvinger opsteken naar ons."

