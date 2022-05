Algerije: 'Marokko misbruikt anti-Daesh-bijeenkomst om Sahara-plannen te verkopen'

Algerije verwijt Marokko er van de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie te hebben misbruikt om steun te vergaren voor het autonomieplan voor de Sahara.

Dat meldt de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra.

De ministeriële bijeenkomst vond donderdag plaats in Marrakech en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 80 landen en internationale organisaties. Op de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de uitdagingen die terrorisme met zich meebrengt en de herpositionering van terreurgroep Daesh op het Afrikaanse continent.

Algerije was niet aanwezig op de antiterreurbijeenkomst maar verwijt gastland Marokko er wel van de conferentie van het oorspronkelijke doel te hebben afgeleid om de eigen Sahara-plannen op de agenda te zetten. Volgens die plannen die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.



Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, is fel tegen Marokkaanse zeggenschap over de Westelijke Sahara. Lamamra zei dat Rabat deelnemers van de bijeenkomst heeft meegesleept in een "verderfelijke" poging om "kunstmatige actualiteit" te geven aan een plan dat volgens hem bij de geboorte in 2007 al zou zijn overleden.

Volgens Lamamra misbruikt Marokko de strijd tegen terrorisme om een autonomieplan na te jagen zonder rekening te houden met de legitieme doelstellingen van de internationale gemeenschap. Hij nodigt de Verenigde Naties en de permanente leden van de Veiligheidsraad uit de "inspanningen te verdubbelen" om de Sahara te "dekoloniseren".



Verrassend genoeg is in het persbericht van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken geen enkele bedreiging geuit tegen de twee landen die voor het eerst hun steun hebben uitgesproken voor het Marokkaanse autonomieplan: Nederland en Cyprus.

Behalve de twee nieuwe steunbetuigingen hebben ook Turkije, Saoedi-Arabië, Servië, Roemenië, Cyprus, Guinee en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) hun steun voor het plan herhaald.

