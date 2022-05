Toch geen Turkse steun voor Marokkaans autonomieplan Sahara

Turkije lijkt donderdag te zijn teruggekomen op de eerdere verklaring waarin steun werd uitgesproken voor het Sahara-initiatief van Rabat.

De woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag in een verklaring weten dat Ankara sinds het begin heeft gepleit voor een politieke oplossing voor de Sahara, "binnen het kader van de relevante VN-resoluties" maar voegde er aan toe dat het de territoriale integriteit en soevereiniteit van "alle landen van de regio binnen hun internationaal erkende grenzen ondersteunt".

Aan de zijlijn van de ministeriële bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie woensdag in Marrakech sprak de Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita over regionale veiligheidskwesties en over de wederzijdse "steun in fundamentele kwesties. Maar de nieuwe verklaring van donderdag lijkt afbreuk te doen aan de ongenuanceerde steunverklaring die Çavuşoğlu woensdag aflegde tijdens de gezamenlijke persconferentie met Bourita.

Het was niet de eerste keer dat een hoge Turkse regeringsfunctionaris publiekelijk zijn steun betuigde aan de territoriale integriteit van Marokko. Dezelfde Çavuşoğlu deed dat in december 2019 in Rabat tijdens zijn deelname aan de 50e verjaardag van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC). "We staan ​​volledig achter de territoriale integriteit van ons broederland, het Koninkrijk Marokko", zei hij destijds tijdens een gezamenlijke persconferentie met buitenlandminister Bourita.



Dat standpunt lag in lijn met dat van de toenmalige premier Recep Tayyip Erdogan die in 2013 in Rabat aangaf het separatistische Polisario-Front niet te erkennen en de, onder auspiciën van de VN-Veiligheidsraad, gevoerde onderhandelingen tussen Marokko en Algerije steunde.

Cyprus

De Turkse ommekeer in het Sahara-standpunt lijkt te zijn ingegeven door de ontmoeting tussen Bourita en de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, Ioannis Kasoulides.



Cyprus gaf woensdag voor het eerst aan het Sahara-initiatief van Marokko te steunen en veroordeelde krachtig alle pogingen tot separatisme waarmee Marokko, maar ook Cyprus wordt geconfronteerd.

Het noorden van Cyprus wordt echter bezet door het Turkse leger, waar het sinds 1983 de 'Turkse Republiek Noord-Cyprus' heeft uitgeroepen en die enkel door Ankara wordt erkend.

