Man steekt reizigers neer in trein in Herzogenrath bij Kerkrade

Meerdere treinpassagiers zijn vrijdagochtend gewond geraakt in een trein net over de grens bij Kerkrade in het Duitse Herzogenrath.

Een man stak ze met een mes. De man is door een politieagent die toevallig ook in de trein zat, overmeesterd en aangehouden, laat de Duitse politie in Keulen weten.

Het is niet bekend of er Nederlanders in de trein zaten. Drie gewonden zijn naar naburige ziekenhuizen gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het treinverkeer tussen Mönchengladbach en Aken is stilgelegd. De Duitse politie is met veel agenten ter plaatse om de reizigers in de trein als getuigen te horen.

De steekpartij deed zich volgens de politie om 07.40 uur voor. Waarom de man stak, is nog onbekend. De politie probeert ook de identiteit van de verdachte te achterhalen.

© ANP 2022