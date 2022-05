Israëlische politie slaat in op rouwenden bij begrafenisstoet doodgeschoten journaliste Abu Akleh (video)

Israëlische troepen hebben met geweld een begrafenisstoet voor de doodgeschoten journaliste Shireen Abu Akleh verhinderd.

In een video is te zien hoe de Israëlische militaire politie met wapenstokken inslaat op rouwenden die de kist vasthouden waardoor deze bijna op de grond viel. De kistdragers slaagden er uiteindelijk in het lichaam van Abu Akleh in de lijkwagen te plaatsen.

Van tevoren waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen in Jeruzalem om de begrafenis "veilig en zonder geweld" te laten verlopen. Meerdere wegen zijn afgesloten en ook weren extra troepen ingezet.

De 51-jairge verslaggeefster werd woensdagochtend door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Westelijks Jordaanoever.



Op de begrafenisstoet in de Oude Stad zijn duizenden rouwenden afgekomen. Abu Akleh was een zeer geliefde verslaggeefster. Ze was een Palestijnse christen geboren in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Daar wordt ze op een begraafplaats naast haar ouders begraven.

Afscheidsceremonie

Een dag eerder kwamen er duizenden mensen naar de afscheidsceremonie in Ramallah en ook toen stonden mensen langs de route die de kist aflegde. Rouwenden hadden toen onder meer bloemen en foto's van Abu Akleh bij zich.



De journaliste stierf toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een eerste onderzoek van de Israëlische politie staat dat niet te achterhalen zou zijn wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Volgens Israël is de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of een gemist schot van een Israëlische scherpschutter.

Een fotograaf van het Franse persbureau AFP die ter plaatse was toen Abu Akleh stierf bevestigt echter dat Abu Akleh is doodgeschoten door Israëlische militairen en benadrukte dat ze een persvest droeg. Ook nieuwszender Al Jazeera, de werkgever van Abu Akleh, houdt Israël verantwoordelijk voor haar dood.



Als het aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas ligt, buigt het Internationaal Strafhof in Den Haag zich over de dood van de verslaggeefster. De president weigerde een gezamenlijk onderzoek naar het incident, zoals Israël had voorgesteld, omdat zij de misdaad hebben begaan en hij ze niet vertrouwt.

Ondanks de verder opgelopen spanningen vanwege de moord op Abu Akleh hebben Israëlische militairen vrijdag hun invallen in de Westelijke Jordaanoever hervat. Israël wil op de bezette Westoever ruim 4500 nieuwe woningen bouwen voor kolonisten.

