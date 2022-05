Qatar eist berechting voor moordenaars journaliste Shireen Abu Akleh

Qatar heeft donderdag geëist dat de daders van de moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh ter verantwoording moeten worden geroepen.

De minister van Buitenlandse Zaken van Qatar, sjeik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, liet weten dat de Palestijnse Autoriteit een onderzoek uitvoert naar de moord en de resultaten ervan zal delen.

De 51-jairge verslaggeefster werd woensdagochtend door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Westelijks Jordaanoever. Palestijnse functionarissen en het in Doha gevestigde Al Jazeera zeggen dat ze het doelwit was van Israëlische troepen.

"We willen dat degenen die de misdaad hebben begaan verantwoordelijk worden gehouden en we hopen dat de internationale gemeenschap dit eerlijker aanpakt", zei hij Bin Jassim Al Thani. In een aparte tweet betuigde de buitenlandminister zijn medeleven aan de familie van Abu Akleh, haar collega's en de mediagemeenschap.

Ook het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de moord en omschreef de daad als een "gruwelijke misdaad en een flagrante schending van het internationaal humanitair recht" en een inbreuk op de persvrijheid en het recht op toegang tot informatie".

© Anadolu 2022