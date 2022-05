Vlaggen in Marokko 3 dagen halfstok na overlijden Emiraatse president

In Marokko is een periode van drie dagen rouw aangekondigd vanwege het overlijden van de president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan (79).

In alle Marokkaanse ministeries en overheidsgebouwen in binnen en buitenland gaan de komende drie dagen de vlaggen op halfstok.

De rouwaankondiging werd gedaan nadat koning Mohammed VI telefonisch zijn condoleances overbracht aan de halfbroer van Sjeik Khalifa, kroonprins Mohammed Bin Zayed Al Nahyan van Abu Dhabi.

Sjeik Khalifa kreeg in 2014 een hartinfarct en verscheen sindsdien nog maar amper in het openbaar. In de Emiraten is voor de komende veertig dagen een periode van rouw aangekondigd. Ministeries en bedrijven leggen drie dagen hun werk neer.



Vicepresident en premier Mohammed Bin Rashid Al Maktoum is nu tijdelijk president van de Emiraten en neemt de taken waar tot het land een nieuwe leider heeft gekozen. Daarvoor komen de zeven leiders van de emiraten binnen dertig dagen bijeen.

Naar verwachting wordt Sjeik Khalifa opgevolgd door kroonprins Mohammed Bin Zayed, hij bestuurt sinds het wegvallen van zijn halfbroer feitelijk het land en nam in de afgelopen jaren enkele belangrijke en soms ook omstreden buitenlandse beslissingen.



Zo sloten VAE zich onder zijn leiding aan bij de door Saoedi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen in Jemen. Hij steunde ook het embargo tegen Qatar, dat inmiddels weer is ingetrokken en hij zocht ook toenadering tot Israël, waarmee de Emiraten twee jaar geleden de banden normaliseerden.

Hoewel sjeik Khalifa al jaren het land niet meer bestuurt is hij nog wel overal aanwezig in de VAE. Overal hangt zijn afbeelding, van overheidsgebouwen tot hotellobby's. Zijn naam leeft ook voort in de Burj Khalifa in Dubai, nog altijd het hoogste gebouw ter wereld.



Kroonprins Mohammed Bin Zayed is de mogelijke toekomstige leider van de Emiraten en een goede vriend van koning Mohammed VI van Marokko. Hij is vaak op bezoek in het Noord-Afrikaanse land en beschouwt het als zijn 'tweede huis'.

Hij bracht een deel van zijn tienerjaren door in Marokko nadat hij op 14-jarige leeftijd door zijn vader naar het land werd gestuurd om een "verhardende ervaring" op te doen.

