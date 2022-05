Verzoening tussen bondscoach Halilhodzic en Mazraoui in Amsterdam

Noussair Mazraoui en de bondscoach van Marokko hebben elkaar ontmoet bij een hotel in Amsterdam, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Te zien is dat ze gezamenlijk de Marokkaanse vlag omhooghouden. De verzoening lijkt een voorbode op een mogelijke terugkeer van de rechtsback van Ajax in de nationale ploeg van Marokko.

De ontmoeting is geen grote verrassing. Eerder melde de Marokkaanse pers al dat Vahid Halilhodzic van de Marokkaanse voetbalbond FRMF de opdracht kreeg om Mazraoui, Hakim Ziyech en Amine Harit in zijn selectie voor het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar op te nemen.

Ondanks kwalificatie voor het WK in Qatar ontstond er veel discussie over de positie van de bondscoach, die met name vanwege zijn relatie met Ziyech en Mazraoui de wind van voren kreeg. Het tweetal komt niet voor in de plannen van de bondscoach en Ziyech en Mazraoui hebben zelf ook al aangegeven niet te willen terugkeren, wegens gebrek aan vertrouwen in de bondscoach.



De Bosniër verwijt Ziyech een gebrek aan respect te hebben. Ook zou hij een te grote stoorzender in de groep kunnen worden. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij, is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem.", zei Halilhodzic in interview met Nova TV vorige maand.

In maart publiceerde Mazraoui nog een verklaring op Instagram waarin hij aangaf een terugkeer naar de Atlasleeuwen te zullen weigeren. Hij werd de afgelopen 18 maanden "zonder enige uitleg" niet opgeroepen voor de nationale ploeg. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft niemand binnen de voetbalbond of de technische staf de tijd genomen om contact met mij op te nemen en te vragen naar de redenen. Nooit eerder heb ik zo'n gebrek aan respect meegemaakt richting mij als sporter of als persoon", zei Mazraoui. Het bericht is inmiddels verwijderd van zijn Instagram-pagina.



Hardnekkige geruchten over een mogelijk vertrek van Halilhodzic werden verder aangewakkerd door bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa nadat hij eind april opmerkte dat Halilhodzic de trainer van de Marokkaanse ploeg is "maar alleen God weet wat de toekomst in petto heeft.".

Begin deze maand maakte FRMF een eind aan de geruchten door te verklaren dat de Bosniër aan zou blijven. "Om alle verwarring weg te nemen informeren we dat de bondscoach zich zoals eerder bericht volgende week meldt in Marokko op het trainingscomplex Mohammed VI.", aldus de Marokkaanse voetbalbond.

© MAROKKO.NL 2022