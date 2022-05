OM: geen 'islamistische terreur' bij steekpartij in Duitse trein

Het lijkt erop dat er geen sprake was van een islamistische terreurdaad bij de steekpartij in een trein in het Duitse Herzogenrath, net over de grens bij Kerkrade.

"Voor een 'islamistisch motief' hebben we tot dusver geen aanwijzing", zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Aken.

Een 31-jarige man van Iraakse afkomst stak vrijdagochtend willekeurig op reizigers in. Vijf mensen raakten gewond. Ze hadden snijwonden in het gezicht, hand of schouder. Ook de verdachte zelf liep verwondingen op. Hijzelf en vier van de slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht.

Een 60-jarige politieman in burger, die toevallig ook in de trein zat, wist de verdachte samen met twee andere treinreizigers tegen de grond te werken. Bekeken wordt of de man wordt aangehouden of dat hij wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek.



Tijdens de aanslag zaten er 270 passagiers in de trein, die net vanuit Herzogenrath naar Aken was vertrokken. De verdachte is volgens Herbert Reul (CDU), minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, geen onbekende van de politie. Hij woont ergens in Noordrijn-Westfalen.

In 2017 tipte het asielzoekerscentrum waar de man verbleef de politie. Het Duitse azc vreesde dat de man "radicaal-islamitisch gedachtegoed" aanhing. Volgens Reul isoleerde de man zich sindsdien steeds verder van zijn omgeving en andere mensen. Ook vonden ze het noemenswaardig dat hij een baard liet staan, het was overigens geen november. Ook nam hij verschillende namen aan, zodat het lastig was om zijn identiteit te achterhalen.

