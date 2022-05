Internationaal kritiek op Israëlisch geweld bij rouwstoet vermoorde journaliste Al Jazeera

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben verontwaardigd gereageerd op het Israëlische geweld vrijdag in bezet Oost-Jeruzalem tijdens de rouwstoet van de vermoorde journaliste Shireen Abu Akleh.

De EU liet weten "geschokt" te zijn door het "onnodige geweld". Washington verklaarde "diep verontrust" te zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat iedere familie het recht heeft om op "waardige wijze en zonder belemmeringen" afscheid te nemen van haar dierbaren.

Duizenden mensen waren vrijdag naar de Oude Stad in Jeruzalem gekomen om afscheid te nemen van Abu Akleh. Op beelden was te zien hoe de Israëlische militaire politie met wapenstokken inslaat op rouwenden die de kist vasthouden waardoor deze bijna op de grond viel. De kistdragers slaagden er uiteindelijk in het lichaam van Abu Akleh in de lijkwagen te plaatsen.

Bezettingstroepen

Volgens hulporganisatie Rode Halve Maan raakten 33 mensen gewond. Van hen zijn er zes naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische autoriteiten lieten weten dat zes rouwenden waren gearresteerd omdat ze de Palestijnse vlag droegen en naar verluidt met stenen en glazen flessen zouden hebben gegooid.



De Israëlische bezettingstroepen grepen in omdat een grote groep rouwenden de Palestijnse vlag bij zich droeg. Israël had een dag voor de rouwstoet de nabestaanden van Abu Akleh gewaarschuwd dat het uitdragen van Palestijnse symbolen zoals de Palestijnse vlag niet toegestaan is. Ook wilde Israël niet dat rouwenden met de kist van Abu Akleh meeliepen.

Israëlische militaire politie was massaal aanwezig om toe te zien dat Palestijnse symbolen niet zouden worden getoond. Op beelden is te zien dat een vrouw worden opgedragen haar hijab af te doen omdat deze de kleuren van Palestina bevat.



Executie



De 51-jairge verslaggeefster werd woensdagochtend door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Westelijks Jordaanoever.

In een eerste onderzoek waarin de Israëlische politie onderzoek doet naar de Israëlische politie staat dat "niet is te achterhalen" wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd

Volgens de Israëlische politie kan de kogel afkomstig zijn van een Palestijnse schutter of betrof het een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter. Maar een fotograaf van het Franse persbureau AFP die ter plaatse was toen Abu Akleh stierf bevestigt dat Abu Akleh is doodgeschoten door Israëlische militairen en benadrukte dat ze een persvest droeg.



Ook nieuwszender Al Jazeera, de werkgever van Abu Akleh, houdt Israël verantwoordelijk voor haar dood en spreekt van een "koelbloedige executie". Het Palestijnse Openbaar Ministerie in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei later dat uit de eerste resultaten van hun onderzoek blijkt dat Israëlische militairen Abu Akleh hebben gedood.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag zich buigt over de dood van Abu Akleh. Abbas zei eerder dat hij een gezamenlijk onderzoek naar het incident, zoals Israël had voorgesteld, heeft geweigerd, "omdat zij de misdaad hebben begaan en we ze niet vertrouwen".

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het doden van Abu Akleh unaniem veroordeeld. In een verklaring riep de Veiligheidsraad op onmiddellijk "grondig, transparant en onpartijdig onderzoek" te doen naar de dood van de journalist van Al Jazeera.

