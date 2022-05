Turkije: NAVO-deur niet dicht voor Zweden en Finland

Turkije heeft de deur niet dichtgegooid voor de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO maar wil dat met name Zweden activiteiten van de PKK verbiedt

Dat zegt de woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die liet vrijdag weten geen voorstander te zijn van uitbreiding van het militaire bondgenootschap met de twee noordelijke landen omdat ze PKK-terroristen zouden herbergen.

"We hebben dit punt gemaakt omdat het een zaak van nationale veiligheid is voor Turkije", verklaart Ibrahim Kalin, die ook Erdogans topadviseur is op het gebied van buitenlands beleid. Turkije, dat al zeventig jaar NAVO-lid is, wil onderhandelen met Finland en Zweden en een harde aanpak van "terroristische" activiteiten in vooral Stockholm, zegt Kalin tegen persbureau Reuters.

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK), door Turkije, de VS en de EU aangemerkt als een terroristische organisatie, doet vooral in Zweden aan fondsenwerving en het rekruteren van leden, aldus Erdogans adviseur. Beide landen moeten "alle PKK-activiteiten, -organisaties en -personen" niet langer toestaan, zegt hij. Volgens hem is "100 procent van onze bevolking erg ontstemd" over de aanwezigheid van de PKK in Europa.



Finland en Zweden vragen in reactie op de Russische aanval op Oekraïne naar verwachting op korte termijn lid te worden van het militaire bondgenootschap Voor toetreding van nieuwe leden moeten alle dertig NAVO-landen groen licht geven.

Later op de dag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van Zweden en Finland hun Turkse ambtgenoot in Berlijn bij een informele NAVO-bijeenkomst. "NAVO-lidmaatschap is altijd een proces, we zullen zien hoe het gaat", besluit de adviseur van Erdogan.

