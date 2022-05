Euro nadert qua waarde de dollar

De euro staat op het punt om voor het eerste in twintig jaar qua waarde gelijk te zijn aan de dollar.

De Europese eenheidsmunt zakte tot een vijfjarig dieptepunt van iets meer dan 1,03 dollar. Dat komt mede door een stormloop op de Amerikaanse munt die als veilige haven voor investeerders in roerige tijden wordt gezien.

Vooral de oorlog in Oekraïne zorgt voor onrust op de financiële markten en zit de euro dwars. Verschillende kenners verwachten dat de munten dit jaar in waarde gelijk zullen staan (pariteit). De laatste keer dat de dollar en de euro evenveel waard waren was eind 2002.

"De euro zelf is op dit moment geen aantrekkelijke munt", zegt Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING. De bank handhaaft evenwel zijn officiële prognose voor de euro voor de komende zes maanden op 1,05 dollar. Pesole geeft toe dat pariteit waarschijnlijk is door de kracht van de dollar en de schommelingen op de markt.



De benarde situatie van de euro is voor een groot deel te wijten aan de sterke dollar. Die won nog eens extra aan waarde doordat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve de rente nog verder wil verhogen in vergelijking met andere centrale banken. Dat beleggers kiezen voor veilig geachte investeringen zoals de dollar zorgt ervoor dat de munten nog sneller tot elkaar komen.

Vooruitzichten

Ook zijn de vooruitzichten voor de Europese economie somberder geworden. Dat komt ook door de aanhoudende impasse over gasleveringen aan Europa door Rusland. Europa wil wel zonder Russisch gas, maar kan dat nu nog niet. Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde onlangs zijn groeiprognose voor de eurozone dit jaar naar 2,8 procent.



Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) staan ondertussen voor de lastige opgave om enerzijds de inflatie te beteugelen en anderzijds de schade van renteverhogingen voor bepaalde lidstaten met grote schulden, zoals Italië, zo beperkt mogelijk te houden. De verwachting is dat de rente komende zomer wordt verhoogd. Maar anders dan in de VS zitten snelle vervolgstappen er niet in.

De aandacht zal komende week uitgaan naar toespraken van ECB-baas Lagarde. Ook de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB worden gepubliceerd.

