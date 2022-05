Koning Abdullah condoleert familie journaliste Shireen Abu Akleh

Koning Abdullah van Jordanië heeft de familie van de doodgeschoten journaliste Shireen Abu Akleh (51) gecondoleerd.

De koning belde met de broer van de Al Jazeera-verslaggeefster, Anton Abu Akleh, meldt het koninklijk huis in een verklaring op sociale media.

Shireen, een Amerikaanse van Palestijnse afkomst, kreeg woensdag een kogel door haar hoofd tijdens een inval van het Israëlische bezettingsleger in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Volgens Al Jazeera, de Palestijnse autoriteiten en getuigen ter plaatse werd ze in haar hoofd geraakt door een Israëlische kogel. Volgens de Israëlische politie was de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of betrof het een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter.



In de verklaring van de koning staat dat hij de misdaad veroordeelt die tegen haar is gepleegd terwijl ze verslag deed van de Israëlische inval in het kamp van Jenin.

Duizenden mensen waren afgelopen vrijdag naar de Oude Stad in Jeruzalem gekomen om afscheid te nemen van Abu Akleh. Op beelden van Al Jazeera was te zien hoe de politie hard insloeg op de rouwstoet. Daardoor viel de kist van Abu Akleh bijna op de grond.



Volgens Israël greep de politie in omdat honderden relschoppers de openbare orde verstoorden. Een journalist van Al Jazeera zei echter dat de Israëlische ordetroepen niet wilden dat rouwenden met de kist van Abu Akleh meeliepen en dat de Israëliërs daarom geweld gebruikten.

Ook waren Palestijnse symbolen zoals vlaggen verboden door bezetter Israël.

