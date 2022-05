Voor het eerst in jaren commerciële vlucht vanuit hoofdstad Jemen

Voor het eerst in zes jaar is weer een commercieel vliegtuig vertrokken uit Sanaa, de hoofdstad van Jemen.

Dit wordt gezien als een grote stap voorwaarts in een vredesproces dat zelden zorgt voor verlichting in het bloedige conflict.

Op de vlucht naar de Jordaanse hoofdstad Amman zaten 129 passagiers, onder wie ziekenhuispatiënten die zorg in het buitenland nodig hebben en familieleden. Het vliegtuig vertrok kort na 09.00 uur lokale tijd.

Het vliegveld was sinds augustus 2016 gesloten voor de commerciële luchtvaart vanwege luchtaanvallen van de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. In het land geldt sinds 2 april een staakt-het-vuren. De hervatting van de commerciële luchtvaart was onderdeel van de gesloten wapenstilstand, maar liep vertraging op door onenigheid tussen de twee partijen.



Sanaa werd in 2014 ingenomen door de Houthi's. De regering van Jemen kreeg een jaar later hulp van een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De militaire campagne tegen de rebellen ontketende een burgeroorlog die heeft geleid tot de grootste humanitaire crisis ter wereld.

Het conflict heeft volgens de Verenigde Naties meer dan 150.000 mensen het leven gekost. Daarnaast zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt en worstelt de bevolking met honger en ondervoeding.

