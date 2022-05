Amerika stuurt weer troepen naar Somalië

De Verenigde Staten sturen weer speciale troepen naar het Oost-Afrikaanse Somalië in de strijd tegen terreur.

Het is een ommezwaai van het beleid. De vorige president Donald Trump beval tot de terugtrekking van de Amerikaanse militairen.

President Joe Biden gaf opdracht voor de inzet van enkele honderden manschappen, melden regeringsfunctionarissen. Voor het besluit van Trump hadden de VS ongeveer zevenhonderd man in Somalië om de autoriteiten te helpen in de strijd tegen terreurgroep al-Shabaab, die banden heeft met Al-Qaeda.

De nieuwe Amerikaanse troepen zouden vooral de leiders moeten uitschakelen, melden Amerikaanse media.

