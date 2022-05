Israël voert gasproductie op voor levering aan Europa

Israël wil Europa gaan helpen met de levering van aardgas nu Europese landen zo snel mogelijk van Russisch gas willen afstappen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het land is bezig zijn gasproductie uit offshore velden te vergroten en denkt de komende tijd al leveringscontracten met verschillende Europese landen te kunnen tekenen. Dat meldt een functionaris van het Israëlische energieministerie.

Israël hoopt de gasproductie de komende jaren te verdubbelen naar 40 miljard kubieke meter per jaar. Het land is bezig bestaande projecten te vergroten en werkt aan nieuwe gasvelden.

Momenteel levert Israël vooral aan de eigen thuismarkt en via pijpleidingen aan Egypte en Jordanië. Het land beschikt over grote gasvoorraden voor de kust.



Het extra gas dat geproduceerd wordt, zal voor een groot deel bestemd zijn voor export naar Europa, aldus het ministerie. Dit gas kan mogelijk via de aanleg van nieuwe pijpleidingen door de Middellandse Zee naar Griekenland of, via een kortere route, naar Turkije worden vervoerd.

Ook zou vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Israël via Egypte naar Europa worden getransporteerd.

