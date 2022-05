Mourad (31) uit Arnhem overleden op Mallorca na sprong van klif

Een Nederlandse toerist is donderdagmiddag op Mallorca om het leven gekomen bij een sprong van een hoge klif.

Het gaat om de 31-jarige Mourad Lamrabatte, voormalig voetballer van Jong Vitesse en een lokaal bekende kickbokser in Arnhem.

Lamrabatte sprong voor de ogen van zijn twee jonge kinderen van een 25-meter hoge klif op de Malgrats-eilanden, gelegen voor de kust van Santa Ponça in het zuidwesten van het Spaanse eiland.

Zijn vriendin filmde de sprong vanuit een boot met haar mobieltje en zag hoe hij tegen de rotsen sloeg om daarna in zee te verdwijnen. Volgens de hulpdiensten was hij op slag dood.



Nabestaanden en vrienden van de ex-Jong-Vitesse speler krijgen talloze steunbetuigingen vanuit de sportwereld. Niet alleen oud-collega-voetballers delen in het rouwproces. Lamrabatte was ook actief in de vechtsport. Zijn trainer Mesut Cam deelde een in memoriam bericht op Facebook. "We zullen je missen, Mourad. Ik noemde je altijd de Marokkaanse leeuw. Zo zal je ook voor mij altijd blijven.".

Vitesse laat op Twitter weten het droevige bericht te hebben ontvangen dat Mourad Lamrabatte is overleden. "We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht toe", aldus de club.

