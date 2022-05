Prins Moulay Rachid namens koning Mohammed VI op begrafenis Emiraatse president

Prins Moulay Rachid was namens koning Mohammed VI aanwezig in Abu Dhabi bij de begrafenisplechtigheid van de vrijdag overleden president van de VAE, sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

De Marokkaanse prins werd op de presidentiële luchthaven van Abu Dhabi ontvangen door sjeik Hazzaa bin Zayed, voorzitter van de Uitvoerende Raad van het emiraat Abu Dhabi.

Sjeik Khalifa overleed vrijdag op 73-jarige leeftijd. Hij kampte met gezondheidsproblemen nadat hij in in 2014 een hartinfarct kreeg. Hij verscheen sindsdien nog maar amper in het openbaar.

Na het nieuws bracht koning Mohammed VI zijn condoleances over aan sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-president van de staat van de VAE. Marokko kondigde aan een driedaagse rouwperiode in acht te nemen.



Kroonprins Mohammed bin Zayed werd zaterdag door een federale hoge raad gekozen tot de nieuwe president van de Emiraten. De 61-jarige halfbroer van de overleden president is al jarenlang feitelijk leider van de Emiraten.

Koning Mohammed VI stuurde felicitaties aan de nieuw gekozen leider en sprak de hoop uit dat de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en de VAE zullen worden versterkt.



