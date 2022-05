Marokko: geen smokkelwaar na heropening grenzen Melilla en Ceuta

Marokko gaat geen smokkelactiviteiten meer toestaan wanneer de grensovergangen tussen Marokko en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla dinsdag worden heropend.

Dat meldt de Marokkaanse regering zondag. De autoriteiten in Marokko zullen "onder geen enkele omstandigheid" de hervatting van de smokkel van goederen toestaan.

De landsgrenzen tussen Marokko en Spanje zijn al langer dan twee jaar gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna bleven de grenspassages dicht als gevolg van het diplomatieke conflict met Madrid.

De twee landen hebben de ruzie inmiddels bijgelegd en besloten onlangs het grensverkeer te hervatten. Rabat stelde echter wel de voorwaarde dat de illegale smokkel vanuit Spanje niet meer wordt toegestaan.



De smokkeloperaties werden voorheen oogluikend toegelaten maar vormden jarenlang een doorn in het oog van de regering in Rabat. Volgens de Marokkaanse douane (ADII) liep de economische waarde van de informele handel op tot jaarlijks 8 miljard DH (€ 735 miljoen).

De Marokkaanse schatkist liep door de 'contrabando' zo'n 3 miljard DH (€ 275 miljoen) per jaar mis aan onbetaalde belastingen maar de sluiting van de grensovergangen met Ceuta en Melillia en de maatregelen die in het zuidelijke El Guerguerate werden genomen hebben een aanzienlijke impact gehad op de illegale smokkel naar Marokko.



Alleen al het wegvallen van de illegale handel vanuit Spanje heeft de Marokkaanse schatkist een extra 4 miljard DH (€ 380 miljoen) opgeleverd, meldde het douanekantoor eind vorig jaar.

De illegale handel is daarentegen voor veel bewoners van aangrenzende gebieden in Noord-Marokko een belangrijke inkomstenbron. In het voorjaar van 2021 werden in Fnideq grootschalige demonstraties gehouden tegen de grenssluitingen.



Rabat zet daarentegen maximaal in op de komst van nieuwe economische handelszones die de strijd aan moet gaan met de Spaanse enclaves. Een 90 hectare tellende handelszonde werd vorig jaar ingehuldigd.

Ook heeft de regering programma's opgezet om smokkelaars aan een formele baan te helpen.

