Spaanse Cepsa wil groene waterstof importeren uit Marokko

De Spaanse oliemaatschappij Cepsa is van plan een pijpleiding aan te leggen voor de import van waterstof uit Marokko.

Dat meldt Cepsa-CEO Maarten Wetselaar. De pijpleiding moet het mogelijk maken om waterstof vanuit Marokko naar de raffinaderij van San Roque in het Zuid-Spaanse Cadiz te importeren.

Wetselaar is ervan overtuigd dat de invoer van waterstof zal leiden tot een verlaging van de elektriciteitsprijzen in Spanje. Wel zal op termijn de prijs van waterstof kunnen stijgen maar het bedrijf hoopt door vroeg te beginnen later veel geld te kunnen besparen.

Waterstof is een schone en koolstofvrije brandstof die kan worden geproduceerd uit hernieuwbare energie, biomassa, kernenergie of aardgas. De relatief hoge prijs maakt het echter minder concurrerend dan andere conventionele brandstoffen.



Wetselaar vraagt de Europese autoriteiten om hulp om de ontwikkeling van de technologie te versnellen en de prijs van waterstof te verlagen. "We hebben niet 20 jaar de tijd zoals in het geval van zonne- of windenergie".

Marokko: het paradepaard voor groene energie

Marokko is momenteel nog importeur van energie maar heeft de potentie om op korte termijn een zwaargewicht te worden als leverancier van groene waterstof, meldde Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) begin dit jaar.



Het land richtte in 2019 een Nationale Waterstofcommissie op en heeft een tweejarig stappenplan voor groene waterstof opgesteld. Het doel is om in 2030 de nationale markt te voorzien van 4 terawattuur en de internationale markt met 10 terawattuur.

Marokko neemt deze maand deel aan de Green Hydrogen Global Assembly in Barcelona. Het evenement, mede georganiseerd door Spanje, is van plan om "baanbrekende nieuwe groene waterstofinitiatieven" te lanceren om de wereldwijde energiezekerheid te consolideren en schonere energieoplossingen te promoten.

De internationale verschuiving naar groene en hernieuwbare energiebronnen opent nieuwe kansen voor Marokko als opkomende leverancier van groene energie. Marokko moet echter haast maken met het ontwikkelen van technologische capaciteiten om een inhaalslag te maken in de huidige race voor duurzame technologieën. Zo besloot het Marokkaanse energie bedrijf Gaia Energy om samen te werken met het Israëlische Gandyr.

