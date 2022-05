Israël zoekt in Marokko naar ingenieurs om tekort aan te vullen

Israël is gestart met het werven van Marokkaanse ingenieurs om het tekort in Israël op te vullen.

De Israëlische diplomaat in Marokko, Einat Levy, heeft onlangs een school voor ingenieurs in Casablanca bezocht, een "strategische keuze" vanwege het tekort aan 15.000 ingenieurs in Israël, zegt Levy.

De twee landen knoopten in december 2020 betrekkingen aan en spraken af om de samenwerking op het gebied van handel, burgerluchtvaart, defensie, zorg en onderwijs te verbeteren. In maart vorig jaar maakte de regering in Tel Aviv bekend de grenzen te openen voor Marokkaanse reigers en expats.

Ook overweegt Israël een visumvrijstelling voor werknemers uit Marokko. Het land kampt met een tekort aan bouwvakkers, maar ook naar Marokkaanse zorgpersoneel is veel vraag.



Palestina

Medewerkers van het Israëlisch verbindingsbureau in Rabat waren vorige week ook zichtbaar aanwezig op een ondernemersbijeenkomst in Marrakech, waar Israël als eregast werd ontvangen. De aanwezigheid van de Israëliërs leidde echter tot een golf van kritiek op de organisatoren vanwege de recente aanvallen van het Israëlische bezettingsleger in Palestijnse gebieden en de moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh.

De Nationale Actiegroep voor Palestina noemt de voortdurende Israëlische aanvallen op het Palestijnse volk een obstakel voor de ontwikkeling van betrekkingen tussen Marokko en Israël.



Ook het hoofd van het verbindingsbureau, David Govrin, ervaart steeds meer weestand bij het onderhouden van de betrekkingen met Marokko. In een interview met het Israëlische dagblad The Jerusalem Post zei Govrin het oneerlijk te vinden dat actuele gebeurtenissen in Palestina doorgaans direct worden gekoppeld aan de betrekkingen met Marokko.

Hij beschuldigde het Marokkaanse volk er van blind te vertrouwen op "nepnieuws" die bedoeld zou zijn om valse berichten te verspreiden om Israël in diskrediet te brengen.

© MAROKKO.NL 2022