Franse rechter beveelt heropening moskee

Moskee Bilal in het Noord-Franse Beauvais mag onmiddellijk weer open, heeft de rechtbank in Amiens besloten.

De heropening volgt op veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de gedwongen sluiting van het gebedshuis in december. De moskee moest dicht omdat de imam er 'haatpreken' zou hebben gegeven.

De in Saoedi-Arabië opgeleide imam Eddy Lecocq zou moskeegangers aanzetten tot haat jegens joden, christenen en homoseksuelen. Het moskeebestuur heeft altijd ontkent en gaf aan de imam enkel antwoord gaf op vragen van moskeegangers, bijvoorbeeld of homoseksualiteit in de Islam toegestaan is.

Desondanks heeft het moskeebestuur de imam afgezet en zijn preken verwijderd van de website en socialmedia-kanalen. Ook heeft het moskeebestuur de statuten gewijzigd en daarin opgenomen de Franse "republikeinse waarden" te zullen respecteren. Tevens wordt een Adviesraad opgezet die duidelijkheid moet geven over "alle aspecten van aanbidding".



"De voortdurende sluiting van de moskee is een ernstige en illegale aanval op de vrijheid van aanbidding", zei de rechter.

Gezien de inspanningen van de moskee beval de rechtbank de onmiddellijke en voorlopige heropening van de moskee.

