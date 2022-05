Toeristen in Marrakech storen zich aan stijgende prijzen

In Marrakech stijgen de prijzen hard als gevolg van de inflatie maar ook door handelaren die de prijs bewust opdrijven.

Buitenlandse toeristen klagen over prijzen van producten en diensten die in veel gevallen zijn verdubbeld of verdrievoudigd, meldt nieuwsdienst Le360.

Inwoners van de toeristische hoofdstad van Marokko zien door de terugkomst van binnen- en buitenlandse toeristen de prijzen harder stijgen dan in de rest van het land.

Vooral de prijzen voor vervoer zijn omhooggeschoten. Taxichauffeurs weigeren soms de de meter aan te zetten; door de hoge brandstofprijzen zou de meterprijs niet meer overeenkomen met de werkelijkheid, is het verhaal. Maar ook parkeerwachters rondom het populaire Jemaa El Fna-plein hebben de prijzen omhoog gedaan en schromen niet om bedragen van 30 DH in rekening te brengen.



Mohamed Benmansour van de Nationale Federatie voor Toeristisch Vervoer in Marokko herkent de verhalen en ook hij wijst de hogere brandstofprijzen aan als voornaamste reden voor de prijsverhogingen.

De overheidssteun voor beroepschauffeurs zou volgens Benmansour niet voldoende zijn.



© MAROKKO.NL 2022