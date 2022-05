Kabinet blijft in gesprek met Qatar in aanloop naar WK

Het kabinet grijpt de aanloop naar het WK Voetbal in Qatar aan om in gesprek te blijven met de autoriteiten over de verbetering van de mensenrechtensituatie en de rechten van arbeidsmigranten.

Daarmee hoopt het onder andere "duurzame veranderingen" te realiseren. Dat meldt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse mensenrechtenambassadeur bracht eerder dit jaar een bezoek aan Qatar, evenals de hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beiden hebben bij de Qatarese overheid hun zorgen geuit over de mensenrechtensituatie en de implementatie van arbeidshervormingen.

Volgens de minister kiest het kabinet ook voor samenwerking en dialoog met Qatar "in het licht van een reeks andere dossiers die raken aan de belangen van Nederland". Hierbij noemt hij onder andere de rol van Qatar in het veilig overbrengen van mensen uit Afghanistan naar Nederland. Ook kan het land een rol spelen in de "verdere diversifiëring van de Europese energie-import".



Begin vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer aandrong geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar te sturen, dat in november begint. Voorlopig blijft de motie "nog in beraad", aldus minister Hoekstra, zo gaf hij vrijdag ook al kort aan.

De mensenrechtensituatie en arbeidsomstandigheden zijn in de aanloop naar het WK Voetbal in Qatar al langer onderwerp van discussie. Begin 2021 meldde de Britse krant The Guardian dat er meer dan 6500 arbeidsmigranten zouden zijn omgekomen bij het bouwen van stadions en andere faciliteiten. Deze maand werd duidelijk dat hotels homostellen weigeren. Homoseksualiteit is strafbaar in Qatar.

© ANP 2022