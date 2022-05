OM eist in hoger beroep 20 jaar cel en tbs voor doden rapper Faisal 'Feis' Mssyeh

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs geëist tegen Silfano M. (28) voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis.

De strafeis is gelijk aan de straf die M. in 2020 kreeg van de rechtbank in Rotterdam.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 04.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte bij de schietpartij zwaargewond.

Naast de doodslag op rapper Feis en poging tot doodslag op diens broer, wordt M. ervan verdacht dat hij op 1 december 2018 een automobilist in Schiedam heeft beschoten. In die auto zat een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de zijkant van de bestuurdersstoel.



M. heeft zich bij de politie op zijn zwijgrecht beroepen. Op zitting heeft hij alleen verklaard dat hij voorafgaand aan het schieten aanwezig was in het café waar het schietincident plaatsvond. Uit diverse verklaringen van getuigen komt volgens de aanklager naar voren dat M. "zonder aanleiding en van korte afstand" op de broers Mssyeh heeft geschoten.

Het hof in Den Haag doet op 31 mei uitspraak.

