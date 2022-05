Rusland wijst Finse diplomaten uit

Rusland heeft twee Finse diplomaten uitgewezen als reactie op de uitzetting van twee medewerkers van de Russische ambassade in Helsinki.

Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft Moskou protest aangetekend tegen de "confrontatie" waar Finland voor zou hebben gekozen, kennelijk verwijzend naar de Finse wens lid te worden van de NAVO.

De uitwijzingen komen kort na het voornemen van Finland en buurland Zweden om het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap aan te vragen. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde maandag dat Rusland met "een reactie" komt als de NAVO besluit om Zweden en Finland toe te laten toe tot de westerse militaire alliantie. Hij benadrukte wel dat Finland en Zweden geen "directe dreiging" voor Rusland vormen.

Het Zweedse parlement is al akkoord gegaan met het versturen van de lidmaatschapsaanvraag naar de NAVO. Het parlement in Finland geeft naar verwachting dinsdag groen licht, waarna president Sauli Niinistö de aanvraag zal ondertekenen.



Ondertekend

De Zweedse buitenlandminister Ann Linde heeft de aanvraag dinsdag ondertekend. Zij liet op Twitter weten dat het document naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel wordt verstuurd zodra ook onder de Finse aanvraag een handtekening staat.

Beide Noord-Europese landen willen "tegelijkertijd" lid worden, zei de Zweedse koning Carl XVI Gustaf in Stockholm op een persconferentie met de Finse president. "Dit is een historische keuze die we zij aan zij met ons broederland maken."

© ANP 2022