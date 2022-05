Mohamed Rabbae, oud-lijsttrekker GroenLinks, overleden

Oud-politicus Mohamed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt het Landelijk Beraad Marokkanen. Hij was in 1994 samen met Ina Brouwer duo-lijsttrekker van GroenLinks.

Hij zat van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer voor de partij. In de Kamer voerde hij het woord over onder meer onderwijs en justitie. Ook maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.

Rabbae mengde zich graag in het publieke debat, niet altijd tot genoegen van zijn partij. Zo riep hij in 2001 cabaretiers op te stoppen met grappen te maken over onder anderen Osama Bin Laden en terroristische aanslagen. Rabbae vreesde dat die grappen bij moslims in het verkeerde keelgat zouden kunnen schieten waardoor een verdere polarisatie tussen autochtone en allochtone Nederlanders zou kunnen ontstaan.

Landelijk Beraad Marrokanen

Bij de verkiezingen in 2002 kreeg Rabbae een lagere plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer toebedeeld dan hij wilde. Op het partijcongres kreeg hij ook geen hogere plek.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Rabbae wethouder in Leiden. Na twee jaar trad hij af omdat er grote problemen in de sociale werkvoorziening bleken te zijn. Die waren ontstaan toen hij met ziekteverlof was. Later werd hij voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM).



Migrantengemeenschap

Rabbae zette zich in voor de migrantengemeenschap. Als voorman van het LBM keerde hij zich fel tegen de politiek van PVV'er Geert Wilders. De organisatie deed aangifte tegen Wilders na diens 'minder Marokkanen'-uitspraak in 2014. Wilders werd daarna schuldig bevonden aan groepsbelediging.

"Met het overlijden van Mohamed Rabbae verliest Nederland een icoon. Hij was een activist, politicus, leider. Een onvermoeibaar strijder tegen racisme en voor gelijkwaardigheid", aldus GroenLinks-leiders Jesse Klaver. "Het is aan ons allemaal om zijn strijd voor rechtvaardigheid voort te zetten."



Rabbae werd geboren op 8 maart 1941 in het Marokkaanse Berrechid. In zijn geboorteland was hij korte tijd spits bij een voetbalelftal uit de hoogste divisie. In 1966 vluchtte hij tijdens zijn studie naar Nederland, omdat voor activisten die streden tegen het regime van koning Hassan de cel dreigde.

Na baantjes in de textiel en als brandweerman trad Rabbae steeds meer op als het gezicht van buitenlanders in Nederland. Hij werd onder meer directeur van de Stichting Buitenlanders West-Brabant en was van 1982 tot halverwege 1994 baas van het Nederlands Centrum Buitenlanders.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

