Marokko annuleert PCR-testvereiste, vaccinatieplicht blijft

Het is niet meer nodig een PCR-test te overleggen bij aankomst in Marokko met het vliegtuig.

Dat heeft de regering dinsdagavond bekend gemaakt. Wel blijft de vaccinatiepas verplicht om het land binnen te komen.

De maatregel gaat per direct in. Het is momenteel nog onduidelijk of ongevaccineerde reizigers met een negatieve PCR-test het land mogen betreden.

Het loslaten van de PCR-testplicht is een reactie op recente oproepen om de coronagerelateerde inreisvoorwaarden te versoepelen, vooral nu de epidemiologische situatie in het land is verbeterd.



Gehoopt werd dat de nieuwe voorschriften zouden aansluiten op die voor reizigers die over zee het land betreden.

Ongevaccineerde passagiers van veerdiensten kunnen sinds begin april het land alsnog binnenkomen door een negatieve PCR-test te overleggen.



Ook voor reizigers die het land binnenkomen via de landsgrenzen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla is een negatieve PCR-test afdoende. De grenzen zijn vanochtend opengegaan voor ingezetenen van de Europese Unie (EU) en voor personen die bevoegd zijn om binnen het Schengengebied te reizen.

Vanaf 31 mei zijn ook Marokkaanse arbeiders weer welkom in de twee stadsexclaves.

