Tweede Franse stad schaft verbod op boerkini en monokini in publieke zwembaden af

Het stadsbestuur van Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft besloten om het dragen van een boerkini - een zwempak dat het volledige lichaam en het hoofd bedekt - toe te staan in alle publieke zwembaden.

Burgemeester Éric Piolle benadrukt dat er geen verbod bestaat om religieuze kledij te dragen in het openbaar, "en dat geldt dus ook in het zwembad".

Grenobles is daarmee de tweede Franse stad waar de boerkini toegestaan is. Het verbod in werd in Rennes, in het noordwesten van het land, in 2018 al opgeheven.

Ook voor vrouwen die juist minder om het lijf willen hebben kwam er goed nieuws. Zo zal eveneens de monokini -waarbij het bovenlichaam ontbloot is- toegestaan worden.



De kwestie zorgt al enkele maanden voor polarisatie onder de Franse politici. Tegenstanders van de boerkini zijn ervan overtuigd dat het een overduidelijk symbool van onderdrukking is. Bovendien lijkt het zwempak volgens hen op de volledige sluier die de Taliban onlangs opnieuw hebben opgelegd aan vrouwen in Afghanistan.

Laurent Wauquiez, de conservatieve voorzitter van de regio Auvergne-Rhône-Alpes - waar Grenoble deel van uitmaakt - beschuldigde de burgemeester er begin deze maand van "toe te geven aan de islam".



Volgens Marine Le Pen van de extreemrechtse partij Rassemblement National wil Piolle "de Republiek onderhevig maken aan de islamitische onderdrukking". En ook een woordvoerder van de partij van president Emmanuel Macron beweert dat de burgemeester van Grenoble "afbreuk doet aan de Republikeinse waarden".

Voorstanders van de boerkini, vooral bekende feministische activisten en organisaties, steunt de hervorming. "Moslimvrouwen hebben evenveel recht om te gaan zwemmen als andere mensen. Niemand mag gestigmatiseerd worden omwille van zijn of haar keuze van zwemkledij", klinkt het onder meer. "Wij vinden dat je moet kunnen dragen wat je wil".



