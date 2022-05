Grensovergangen Ceuta en Melilla eindelijk weer open

Na meer dan twee jaar sluiting zijn de grenzen van Ceuta en Melilla met Marokko in de nacht van maandag op dinsdag heropend.

Maandag om 23.00 uur, middernacht voor Spanje, gingen de enige landgrenzen van de Europese Unie (EU) op het Afrikaanse continent weer open met de grensposten van El Tarajal in Ceuta, en Beni Enzar in Melilla.

Tussen de grensposten braken dinsdagochtend vreugdevolle taferelen uit omdat veel mensen met een dubbele nationaliteit na twee lange jaren herenigd konden worden met hun gezin.

De overgangen gingen in 2019 grotendeels op slot maar door de coronapandemie gingen de grenzen begin 2020 volledig op slot en door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid bleven ze langer dicht.



Geleidelijke heropening

Marokko en Spanje hebben onlangs de ruzie bijgelegd en de twee landen maakten bekend dat de landsgrenzen weer zouden worden heropend, in eerste instantie voor ingezetenen van de EU en voor personen die bevoegd zijn om binnen het Schengengebied te reizen. Vanaf 31 mei zijn ook Marokkaanse arbeiders weer welkom in de twee stadsexclaves. Weliswaar zonder smokkelwaar, want dat is streng verboden.

Tussen middernacht en zeven uur staken meer dan 750 mensen en 275 voertuigen de grens over richting Melilla, waaronder 432 mensen die vanuit de Spaanse exclave Marokko inkwamen, meldt de regeringsdelegatie die in grote getale aanwezig was.



Richting Ceuta staken 827 mensen en 171 voertuigen de grens over vanuit Marokko, 318 mensen en 134 voertuigen in de tegenovergestelde richting.

Mensen die te voet naar Marokko komen moeten een vaccinatiebewijs of een PCR-test overleggen.



Betrekkingen

De heropening van de landgrenzen komt nadat de Spaanse premier Pedro Sánchez een bezoek bracht aan Rabat om koning Mohammed VI te ontmoeten. Het bezoek werd bekroond met de goedkeuring van een gemeenschappelijk stappenplan bedoeld om de onderlinge betrekkingen te reanimeren

De zeegrens is al heropend en er worden voorbereidingen getroffen om de zomervakantiecampagne Marhaba te hervatten.

