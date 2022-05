China: terugkerende tragedies vermijdbaar als Palestijnen gerechtigheid krijgen

De voortdurende ontkenning van gerechtigheid voor de Palestijnse bevolking resulteert in terugkerende tragedies zoals de moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh.

Dat zegt de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying. Hij roept op tot een einde aan meer dan 70 jaar "historisch onrecht" aan de Palestijnen.

Ter gelegenheid van Nakba Dag tweette de onderminister van het land dat zelf miljoenen moslims opsluit in concentratiekampen: "Als er meer belang en gerechtigheid was gegeven aan de Palestijnen, had de tragedie van Shireen Abu Akleh vermeden kunnen worden.".

De Nakba-dag, of de Catastrofedag, wordt jaarlijks op 15 mei herdacht en markeert de gedwongen verdrijving van ruim 800.000 Palestijnen in 1948 door zionistische bendes in het historische Palestina.



Dit jaar werd Nakba-dag gevierd vier dagen nadat verslaggeefster Abu Akleh werd gedood terwijl zij verslag deed van een Israëlische militaire aanval in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Palestijnse functionarissen en haar werkgever, Al Jazeera, zeggen dat ze is geëxecuteerd door Israëlische troepen. Veel regeringen en internationale organisaties hebben gevraagd om een transparant onderzoek naar de moord op Abu Akleh.

Speciaal VN-rapporteur voor Palestina, Francesca Albanese, noemde de moord "een potentiële oorlogsmisdaad".

© MAROKKO.NL 2022