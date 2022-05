Oppositie wil opheldering over verwijderde sms'jes Rutte

De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de manier waarop hij zijn berichtenverkeer bewaart.

Een woordvoerder bevestigde na een bericht in de Volkskrant dat de minister-president op zijn oude telefoon om ruimte te besparen berichten wiste die hijzelf niet belangrijk genoeg vond om op te slaan.

"Het handelen van machthebbers moet transparant en controleerbaar zijn", twittert PvdA-leider Attje Kuiken. "Door jarenlang zijn correspondentie te vernietigen heeft Rutte zichzelf oncontroleerbaar gemaakt. Dat is kwalijk en ondermijnt de democratie."

"Dit is gedrag van een premier die krampachtig alle openheid probeert te voorkomen", zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. "Mogelijk in strijd met de wet." Hij wil een debat en oppert dat alles op alles moet worden gezet om de gewiste sms'jes via de provider weer boven water te halen. Ook Kamerlid Wybren van Haga denkt dat Rutte de wet heeft overtreden en vraagt om een "spoeddebat".



Dubieus

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen heeft de Raad van State "duidelijk uitspraak gedaan dat sms-verkeer van bewindspersonen gewoon beschikbaar moet zijn. En natuurlijk is het dan niet oké dat je zelf gaat selecteren wat wel en niet beschikbaar is. Dat is niet aan hem."

Kamerlid Stephan van Baarle van DENK spreekt van een dubieuze gang van zaken. "Mark Rutte bepaalde dus welke correspondentie van Mark Rutte belangrijk genoeg was om te bewaren en wat daarmee openbaar kan worden." Ook hij wil de premier daar in een debat over spreken.



Geen oordeel

Minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag laat weten dat zij in principe geen berichten verwijdert. "Alles blijft bij mij beschikbaar", zegt zij. Hooguit wist zij weleens "ruzietjes met de kinderen" uit haar WhatsApp-geschiedenis.

Over de omgang van Rutte met zijn berichten heeft zij "geen oordeel".

