Belarus stelt doodstraf in voor pogingen tot terrorisme

Belarus heeft de doodstraf ingesteld voor pogingen tot terroristische daden. Russische media schrijven dat president Aleksandr Loekasjenko het decreet woensdag heeft ondertekend.

Belarus is het enige land in Europa dat nog de doodstraf uitvoert. Volgens het Belarussische mensenrechtencentrum Viasna is direct een proces begonnen tegen twaalf leden van de oppositie die worden beschuldigd van pogingen tot terrorisme.

De activisten worden onder meer beschuldigd van het in brand steken van een huis en twee auto's tijdens de grote demonstraties eind 2020. De oppositie protesteerde destijds, omdat ze niet geloofden dat Loekasjenko de verkiezingen had gewonnen van Svetlana Tichanovskaja. Volgens Belarussische media is ook Tichanovskaja aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische daden.

Belarus beschuldigt ook een aantal oppositieleden van pogingen tot terrorisme. Ze werden in april aangeklaagd nadat ze delen van de Belarussische spoorlijnen probeerden te saboteren, zodat Russische soldaten niet via hun land naar Oekraïne konden trekken. Volgens de voorzitter van het Belarussische parlement valt niet goed te praten dat de activisten daarmee probeerden instabiliteit en conflicten te veroorzaken.



Belangrijke bondgenoot

Loekasjenko is tijdens de oorlog in Oekraïne een van de belangrijkste bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin. Minsk zegt dat het niet betrokken is bij de oorlog, maar erkent wel dat Russische troepen via Belarussisch grondgebied Oekraïne hebben bereikt.

Mensen konden in Belarus al de doodstraf krijgen voor brute moorden, meervoudige moorden en terroristische daden waarbij doden zijn gevallen. Drie weken geleden ging het parlement al akkoord met het instellen van de doodstraf voor pogingen tot terrorisme. De wet is over tien dagen van kracht.

