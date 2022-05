Kosovotribunaal veroordeelt eerste twee mannen tot celstraf

De Kosovaren Hysni Gucati en Nasim Haradinaj zijn veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor het intimideren van getuigen.

Het is de eerste uitspraak van het Kosovotribunaal, dat onderzoek doet naar misdaden tijdens de oorlog tussen Kosovo en Servië eind jaren 90.

De voormalig onafhankelijkheidsstrijders zouden de namen van honderden getuigen hebben gelekt en ze publiekelijk "verraders" hebben genoemd, met als doel dat mensen uit angst niet meer zouden willen getuigen voor het tribunaal. Gucati en Haradinaj werden in september 2020 opgepakt.

Het Kosovotribunaal is gevestigd in Den Haag en werkt met internationale rechters, maar opereert onder Kosovaarse wetgeving. Voormalig president van Kosovo Hashim Thaçi is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij trad af na de aanklacht.



De oorlog in Kosovo begon in 1998 toen separatisten de provincie onafhankelijk van Servië wilde maken. Er volgde een oorlog van ruim een jaar die Servië onder meer door ingrijpen van de NAVO verloor.

Nederland en veel andere landen erkennen Kosovo sinds 2008 als onafhankelijk land.

