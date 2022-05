Rusland wijst Franse en Italiaanse diplomaten uit

Rusland heeft tientallen Europese diplomaten de opdracht gegeven het land te verlaten als vergelding voor de uitwijzing van Russische diplomaten.

Moskou wijst 34 medewerkers van de Franse diplomatieke missies de deur in reactie op het "onterechte" Franse besluit om 41 Russische diplomaten in Frankrijk tot ongewenst persoon te verklaren.

Moskou stuurt ook 24 Italiaanse en 27 Spaanse diplomaten weg. Ze moeten Rusland binnen een of twee weken verlaten, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de ambassadeurs van de betrokken landen op het matje heeft geroepen.

De acties van vorige maand brengen ernstige schade toe aan de betrekkingen en samenwerking, was de boodschap.



De regering in Parijs zei in een reactie de Russische stap krachtig te veroordelen. De Italiaanse premier Mario Draghi noemde de uitwijzing een vijandige daad. "Dit mag absoluut niet tot een onderbreking van de diplomatieke kanalen, want het is via die kanalen dat, als we erin slagen, vrede zal worden bereikt en dat is zeker wat we willen", zei Draghi.

In totaal wezen Europese landen vorige maand in een gecoördineerde actie meer dan driehonderd Russische diplomaten uit, onder meer als reactie op gruweldaden van het Russische leger in Oekraïne. In een aantal gevallen zou het gaan om spionnen.

