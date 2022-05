Ministerie bevestigt: PCR-test of vaccinatiebewijs voor toegang tot Marokko

Reizigers die Marokko willen bezoeken dienen een PCR-test of een vaccinatiebewijs te overleggen.

Reizigers moeten bovendien een gezondheidsverklaring invullen, meldt het Ministerie van Volksgezondheid woensdag. Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn vrijgesteld van de coronagerelateerde inreisvoorwaarden.

De autoriteiten in Marokko maakten dinsdagavond bekend dat de verplichte PCR-test is komen te vervallen. De verklaring veroorzaakte echter veel verwarring omdat onduidelijk bleef of vliegtuigpassagiers bij aankomst een vaccinatiebewijs moeten overleggen.

De PCR-test mag bij aankomst niet ouder zijn dan 72 uur, dat is ruimer dan de verklaring van de nationale luchthavenautoriteit (ONDA) en luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM), die spraken eerder vandaag over 48 uur, in overeenstemming met de oude vereisten voor luchtverbindingen.

De nieuwe voorwaarden zijn per direct in werking ingetreden.

