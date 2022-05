Minister Yeşilgöz spreekt in Irak over berechting Daesh-strijders

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz heeft deze week een onaangekondigd meerdaags bezoek aan Irak gebracht.

Ze was daar naar eigen zeggen om de berechting van Daesh-strijders te ondersteunen die delen van dat land en Syrië in handen hadden.

"Goede bewijsvergaring is daarbij essentieel en moet plaatsvinden op de plek waar de misdaden zijn begaan en de slachtoffers zijn gemaakt", aldus de bewindsvrouw. Yeşilgöz heeft onder anderen gesproken met Faiq Zaidan, de hoogste rechter in Irak, en premier Masrour Barzani van de Koerdische Autonome Regio.

Verder heeft ze een bezoek gebracht aan UNITAD, dat namens de Verenigde Naties onderzoek doet om vervolging van Daesh-strijders mogelijk te maken. "Hun werk is onmisbaar in het vervolgen van de vreselijke misdaden gepleegd door Daesh.



Ook Nederland wil gebruik gaan maken van hun database." Landen als Duitsland en Zweden maken al gebruik van de database en hebben inmiddels verschillende Daesh-strijders met succes vervolgd, aldus de minister. Ook wordt gekeken naar het leveren van expertise aan UNITAD en is extra financiële steun toegezegd.

Berechting in de regio

In de Noord-Iraakse stad Erbil ging Yeşilgöz in gesprek met Yezidi's. Die Koerdische gemeenschap werd tussen 2014 en 2017 slachtoffer van misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd door Daesh.



Nederland zou het liefst zien dat Daesh-strijders in de regio berecht kunnen worden, maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken. Irak heeft al laten weten daar niet voor open te staan. Toch kijkt het kabinet nog altijd "samen met Europese partners of er mogelijkheden zijn om bij te dragen aan accountability van Daesh-strijders in Irak", schreef Yeşilgöz half april in een brief aan de Kamer.

Volgens de inlichtingendienst AIVD zijn ongeveer driehonderd Nederlanders richting Daesh-gebied gereisd. Honderd van hen zijn omgekomen en zeventig teruggekeerd naar Nederland. Zo'n 35 mensen zitten in een kamp of in de gevangenis, en zeventig in (elders) Syrië of Turkije. Hoeveel er in Irak zitten is niet bekend.

